PERCORSI LETTERARI PESARO-ANCONA OLIVER STONE marchigiano Il regista newyorkese è nelle Marche per il suo libro autobiografico dal 27 agosto in libreria dopo la serata al Pesaro Film Festival stasera a Fano e domani a Senigallia incontra il pubblico e gli operatori del cinema soggiornando a Portonovo

Inseguendo (chasing) la luce dal titolo originale americano tradotto in Italia con “CERCANDO LA LUCE” il libro di 500 pagine sui suoi primi 40 anni tra vita, Vietnam e cinema, edito da La Nave di Teseo diretta da Elisabetta Sgarbi comincia proprio dalle Marche in un tour voluto da Fondazione Cultura e Passaggi Festival. In Piazza del Popolo una serata speciale del PESARO FILM FESTIVAL documentata dalle immagini della nostra REDAZIONE WEB che ha partecipato per noi all'incontro presentato dal direttore Pedro Armocida. La notte pesarese ha aperto gli incontri marchigiani del regista Premio Oscar per l'uscita nazionale del 27 agosto di CHASING THE LIGHT (in libreria negli States dal 21 luglio) “che non finisce qua ma continuerà” ben oltre le prime 500 pagine - registrano i nostri redattori. Una vita al servizio della verità scomoda contro ogni apparato che costringe alla guerra continua.

fz



