"Oltre ciò che resta della nostra anima”, esce il quarto libro di Lorella Bugli La scrittrice è stata ricevuta in udienza privata dai Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

"Oltre ciò che resta della nostra anima” è il quarto libro della scrittrice Lorella Bugli, ricevuta in udienza privata dai Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli insieme al Segretario al Territorio e Ambiente Matteo Ciacci e dall’editore AIEP Giuseppe Maria Morganti. Un diario dell’anima che invita a guardare oltre: la paura, oltre la malattia, oltre ciò che resta, là dove l’anima non smette mai di vivere "Nella pubblicazione le sensazioni e gli stati d'animo diventano strumento di ponte e comunicazione con gli altri - ha sottolinenato la Reggenza -. I racconti valorizzano il vero e autentico senso della vita e sono un invito a compiere questo processo di consapevolezza.

ll libro, verrà presentato al pubblico domenica alle ore 16.00 presso la “Sala Montelupo” del castello di Domagnano e di Domenica 21 alle ore 16.00 presso il “Centro Sociale di Fiorentino”. Tutto il ricavato della vendita dei libri, come sempre, verrà devoluto in beneficenza. "È un libro autobiografico dove raccolgo 62 anni della mia vita e in questi 62 anni ci sono state tante storie belle, brutte - commenta Lorella Bugli, scrittrice -. E' un racconto stavolta molto tosto. Si parla anche degli angeli, degli angeli volati lassù e sono tutti scritti in scrittura automatica perché io uso esclusivamente la scrittura automatica".

Nel video l'intervista a Lorella Bugli, scrittrice

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: