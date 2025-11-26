25 NOVEMBRE “Oltre il silenzio – La trappola di Venere”: la violenza attraverso lo sguardo dell’uomo Il focus di “Dacia senza frontiere” e Kiwanis San Marino prende spunto dal cortometraggio di Gianluca Mech: "La prevenzione passa attraverso cultura, consapevolezza, dialogo e impegno collettivo"

“La violenza di genere non è un fatto privato, vietato voltarsi dall'altra parte”, il monito lanciato subito in apertura dalla Presidente dell'associazione culturale romeno – sammarinese “Dacia senza frontiere” e di Kiwanis San Marino, Mihaela Anghel. Di qui, l'evento dal marcato valore sociale e culturale per affrontare il fenomeno della violenza di genere con approccio innovativo, attraverso testimonianze di esperti, contributi istituzionali e la proiezione del cortometraggio “La trappola di Venere”, dell'imprenditore e produttore Gianluca Mech. Al centro, il tema del femminicidio ma visto attraverso lo sguardo dell’uomo, “non di un criminale – si è detto - o di una persona affetta da patologie psichiatriche gravi, ma di un uomo apparentemente comune. Un uomo che, lentamente e quasi impercettibilmente, inizia a scivolare verso un baratro di pensieri distorti, giustificazioni e ossessioni che lo condurranno alla tragedia”.

Sullo sfondo, la consapevolezza che il problema si acuisce quando il silenzio diventa la normalità. "È un fenomeno che dilaga sempre di più, non possiamo rimanere indifferenti a questo - afferma Mihaela Anghel -, verso la nostra associazione si sono avvicinate anche figure imprenditoriali come l'amico Gianluca Mech, che ha voluto fortemente presentare a San Marino un cortometraggio che si chiama "La trappola di Venere". Perché vogliamo trattare il tema anche dal punto di vista maschile? Perché l'uomo arriva a compiere atti di questo tipo? Cerchiamo di capire, si sente sopraffatto dalla società, non si sente più all'altezza della donna? Le dinamiche - osserva - possono essere davvero tante".

Presenti nell'occasione anche: Silvia Nanni – Giurista e formatrice; l'Avvocato Maria Gabriella Di Pentima; Andrei Anghel - Legal Counsel; Maria Loredana Pinotti, Console del Portogallo a San Marino; Maria Rita Parsi, Psicopedagogista, Psicoterapeuta; Biancamaria Toccagni – Cerimoniere e socia fondatrice del Kiwanis Club San Marino; Julija Mihailenko Della Balda – Past President e Segretario del Kiwanis Club San Marino; Cinzia Cola – Giornalista e Vicepresidente del Kiwanis Club San Marino; e i soci onorari Rosanna Fabbri e Liviu Anghel.

Nel video l'intervista alla Presidente Associazione culturale romeno – sammarinese “Dacia senza frontiere” e Kiwanis San Marino, Mihaela Anghel.



