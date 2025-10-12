Omaggio a Dante: la lettura insolita della “Divina Commedia al bar” della Compagnia NATA TEATRO

All'Auditorium Little Tony di Serravalle, nella serata di ieri, 11 ottobre, l'omaggio a Dante Alighieri con lo spettacolo “Divina Commedia al bar” della Compagnia NATA TEATRO: un breve viaggio a ritroso nel tempo per godere del capolavoro dantesco ma in tutta la sua attualità, traghettando le celebri terzine nel presente, fuori dalle convenzioni e, appunto, davanti al bancone di un bar.

Livio Valenti, con la musiche dal vivo di Lorenzo Bachini, accompagnano il pubblico attraverso i primi cinque Canti dell'Inferno, con l'amore impossibile di Paolo e Francesca come culmine raccontato in maniera suggestiva. L'evento è stato promosso dalla Giunta di Castello di Serravalle e dal Centro Sociale Sant'Andrea.









