SAN MARINO - URBINO Omaggio a Federico da Montefeltro: emissione filatelica e numismatica per il Seicentenario dalla nascita

Nacque a Gubbio il 7 giugno 1422: l'omaggio ad una figura chiave tra Umanesimo e Rinascimento. San Marino partecipa alle celebrazioni per il sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro. Legame storico inossidabile con la Repubblica sottolineato dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Roberto Ciavatta ed ora immortalato in una emissione filatelica e numismatica di pregio, che commemora al contempo anche i 530 anni dalla morte di Piero della Francesca.

Il foglietto, per una tiratura di 30.000, riporta infatti i ritratti cerimoniali del Signore di Urbino e della consorte Battista Sforza, gioielli dal celeberrimo “Dittico” capolavoro dell'artista di Sansepolcro, fortemente legato alla corte urbinate. Mentre la moneta commemorativa da 2 euro riporta sul rovescio l’iconico profilo del Duca. Emissione oggi andata a ruba allo Sportello dell'Ufficio Filatelico, con file di acquirenti come non se ne vedevano da tempo. I

Il primo tassello dunque di un progetto di vasta portata, che vede Gubbio e Urbino capofila, e che prevede fra l’altro l'allestimento di due grandi mostre documentali, una di queste sul Titano dal prossimo settembre, come anticipato dal Professor Tommaso Di Carpegna Falconieri Gabrielli, Segretario del Comitato per le celebrazioni di Urbino, insieme ad un volume storiografico, ha aggiunto il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj.

Il valore di una sinergia tra territori - Urbino e San Marino - nei vari ambiti, non ultimo il turismo, resa oggi ancor più forte.

Nel video le interviste a Rosemarie Stacchini, Direttore f.f. Ufficio Filatelico; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura; Roberto Cioppi, Assessore al Turismo Comune di Urbino.

I più letti della settimana: