Omaggio a Marino Capicchioni: protagonisti gli strumenti del grande liutaio

La riconoscibilità del timbro e della qualità del suono avvolgono la sala Alberoni della Biblioteca di Stato. E' l'omaggio a Marino Capicchioni, a 130 anni dalla nascita, con gli strumenti originali prodotti dallo stesso Maestro liutaio sammarinese, tra i più importanti del '900. In risalto, il valore artistico e simbolico dell'iniziativa, nelle parole della Presidente del Lions Club San Marino, Federica Bianchi. L'ensemble - composto da Aldo Capicchioni, al violino; Federica Cardinali, alla viola; Michele Santi, al violoncello; ed Emanuela Valmaggi, alla chitarra - trasferisce al pubblico tecnica e bellezza, chiarezza ed equilibrio che 'stillano' dai prestigiosi strumenti, tra i più ambiti dai grandi interpreti e dai collezionisti. Marino Capicchioni ebbe nel Secondo Dopoguerra il suo periodo d'oro, il riconoscimento internazionale: l'arte tramandata di generazione in generazione.

E accade ancora oggi che un Capicchioni sia suonato da un Capicchioni. Il talento che segue la genetica: i Maestri Capicchioni di oggi - Aldo violinista e Marco, compositore, - portano avanti con abilità ed esperienza la grande tradizione musicale di famiglia.









