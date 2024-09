Omaggio al canto lirico nel concerto della Fondazione Tebaldi In collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a San Marino

Anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni all'evento che ha voluto celebrare, insieme, tre ricorrenze: 20 anni dalla scomparsa, proprio a San Marino, di Renata Tebaldi; il centenario dalla morte di Giacomo Puccini; la recente iscrizione del canto lirico italiano a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'omaggio alla Voce d'Angelo dalle voci di tre dei vincitori delle passate edizioni del Concorso Renata Tebaldi: brani pucciniani – da La Bohème a Turandot - ma anche Donizetti, Cilea, Verdi con i soprani Maria Cristina Bellantuono, Yulia Markudinova e il tenore Davide Giusti, con Davide Cavalli al pianoforte. Concorso Internazionale di Canto che la Fondazione Renata Tebaldi ha voluto, dal 2005, seguendone il desiderio di sostenere i giovani talenti e che torna per la nona edizione (16 - 20 dicembre) in un format rinnovato, da biennale ad annuale: quest'anno con la “sezione opera”, il prossimo con il repertorio "antico-barocco".

“A San Marino – dice Barbara Andreini, Responsabile del Coordinamento Artistico della Fondazione Tebaldi - abbiamo avuto la fortuna di avere questa cantante che ha ci ha scelto sostanzialmente come sua seconda patria e soprattutto come sua ultima patria. Siamo entrati nella storia della lirica proprio per questo e quindi ci sembra giusto continuare a lavorare, a rafforzare questo ricordo di Renata Tebaldi. Ce la mettiamo tutta, quindi abbiamo assolutamente bisogno del sostegno, dell'aiuto dei cittadini, delle istituzioni. Perché non possiamo assolutamente perdere questa opportunità”.

Bel canto che unisce: presente anche il, vice-sindaco di Lucca, città natale di Puccini. “Abbiamo stasera l'onore anche di avere il Comune di Lucca - osserva Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino - è rappresentato al dottor Minniti, qui con noi, e che vuole proprio testimoniare il fatto che la grandissima Tebaldi è nata all'ombra di Puccini. È stata forse la più grande interprete di tutti i tempi della sua musica e questo ci onora e ci rallegra e ci fa anche ben sperare per il futuro. Perché il concerto è l'apertura futura anche a forme di collaborazione con questi due importanti comuni: c'è Lucca, ma ci sarà più tardi anche Pesaro, che è la città natale della Tebaldi”.

Nel video, le interviste a Barbara Andreini, Responsabile Coordinamento Artistico Fondazione R. Tebaldi e a Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: