LINEA GOTICA Omaggio al soldato Ghurkha: presentata alla Reggenza l'emissione filatelica di Poste San Marino Nell'anno dell'80° anniversario della battaglia di Montepulito, riflessioni sul sacrificio e il valore della pace

L'omaggio alle gesta eroiche e al sacrificio del soldato Gurkha, Sher Bahadur Thapa insignito postumo della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica assegnata al valore di fronte al nemico, per aver salvato nel '44 due compagni feriti, prima di essere colpito a morte. Poste San Marino, su richiesta della Giunta di Castello di Faetano, che ogni anno a settembre, ospita visitatori e diplomatici che giungono appositamente dall’estero per partecipare alle commemorazioni della battaglia di Montepulito, dedica - nell'occasione dell'80° anniversario – un dittico postale.

Tiratura di 20mila serie, 90 centesimi il valore di ciascun francobollo, su disegno dell'artista Libero Corti, il primo ritrae il fuciliere Gurkha con il Monte Titano sullo sfondo, prima della battaglia, l'altro raffigura il salvataggio di un commilitone. Ancora una volta la filatelia condivide un messaggio potente: il valore del sacrificio.

Il Capitano di Castello di Faetano, Giorgio Moroni ringrazia lo storico Daniele Cesaretti di mantenere viva la memoria su questi fatti storici e nel coltivare importanti relazioni internazionali. Focus dell'Associazione Nazionale Faleristica invece sulla Victoria Cross: l'importanza della decorazione illustrata alla Reggenza, “medaglia per nulla appariscente ma dall'aura mitologica”.

Un evento che unisce la storia del Castello di Faetano alla storia universale – osservano i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni - ma che tuttavia riconduce all'orrore della guerra. Il monito affinché l'interesse delle istituzioni rispetto a tali ambiti non debba mai esaurirsi soltanto in formali celebrazioni. L'opera filatelica come “simbolo che rinnova il valore inestimabile della pace, perché non sia mai dato per scontato e vada sempre costruito, difeso e preservato con il dialogo e la comprensione”.



Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura; Gianluca Amici, Direttore Poste San Marino; Raffaele Scozzafava, Presidente Associazione Nazionale Faleristica.

