MUSICA Online il video delle Idols SM. Capicchioni: "San Marino torna all'Eurovision Junior dopo nove anni" Il capodelegazione di San Marino parla del video di "Come noi"

Dopo 9 anni, il Titano torna allo Junior Eurovision Song Contest, dedicato ai ragazzi. Il capodelegazione di San Marino Alessandro Capicchioni ha commentato la partecipazione delle Idols SM alla competizione con il brano "Come noi".



"Innanzitutto," - dichiara - "dobbiamo dire che tutto ciò è stato possibile grazie anche al patrocinio della Segreteria al Turismo, che ha creduto immediatamente in questo progetto. Dal 2015 non partecipavamo al JESC, ci torniamo con una partecipazione completamente sammarinese, perché ci presentiamo con quattro ragazze che hanno formato un gruppo appositamente. Gruppo che si chiama Idols SM, mentre la canzone è stata scritta dai Miodio, che conosciamo già perché hanno partecipato con noi per la prima volta all'Eurovision a Belgrado nel 2008".



Particolari le ambientazioni scelte per il video musicale. "L'abbiamo girato a San Marino," - spiega Capicchioni - "ma nei castelli meno noti dal punto di vista turistico. Abbiamo cercato delle location che rappresentassero la vita quotidiana, posti dove le ragazze potrebbero andare a giocare, divertirsi, mangiare o fare shopping".



Il capodelegazione di San Marino ringrazia Asia, Giulia, Vera, Stefania e Giorgia per la partecipazione e invita tutti a seguirle a Madrid il 16 novembre, alle ore 18, in diretta eurovisiva.

Il video delle Idols SM



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: