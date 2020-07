Open day straordinario per la mostra ATBA dedicata alla ferrovia elettrica San Marino - Rimini

Open day straordinario per la mostra ATBA dedicata alla ferrovia elettrica San Marino - Rimini.

Per la mostra “La ferrovia elettrica San Marino – Rimini 1932 - 1944”, allestita nella zona ex stazione e curata dall'Associazione Treno Bianco Azzurro, open day straordinario, in attesa della riapertura estiva, con i membri del Direttivo che hanno accolto direttamente i visitatori, alcuni provenienti anche dall'estero. L'occasione per ricordare fatti, aneddoti e curiosità di un importante pezzo di storia sammarinese attraverso l'esposizione del plastico della ferrovia elettrica - ben visibile il percorso del trenino biancoazzurro -, articoli di giornale, documenti e vari reperti dell'epoca.



I più letti della settimana: