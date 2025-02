FUTURO Open Day Università: per gli studenti si apre l'opportunità Erasmus, 2mila gli iscritti all'Ateneo Si chiude il 22 febbraio la due giorni di appuntamenti per gli studenti del futuro. Il punto con la direttrice generale Laura Gobbi: al centro progetti e innovazione

Voglia di futuro e di opportunità: l'Università di San Marino ha aperto le porte agli studenti del domani, con gli open day dedicati a ragazzi e ragazze delle superiori. Incontri, visite guidate, momenti di approfondimento per scoprire l'offerta formativa e gli otto corsi di laurea, nelle tre diverse sedi dell'Ateneo, tra centro storico e Dogana.

Università che festeggia una serie di traguardi. "La novità più importante di quest'anno - afferma la direttrice generale UniRSM, Laura Gobbi - è il fatto di poter finalmente erogare delle borse per Erasmus. Quindi, gli studenti del nuovo anno accademico 2025-2026 potranno partecipare agli scambi di mobilità internazionale. Anche studenti da altre università europee potranno venire a San Marino".

Open day dedicati anche ai neo laureati che intendono scegliere una magistrale, con uno sguardo a servizi offerti e prospettive di lavoro. Positivi i dati sugli iscritti, insieme alle innovazioni in arrivo. Anche quest'anno, spiega Gobbi, ci sono tra i 1.000 e i 1.100 iscritti ai corsi di laurea che salgono a 2.000 tra master, alta formazione e corsi di specializzazione. "Però non possiamo fermarci qui - dice -. A breve sarà adottato il piano strategico triennale in Consiglio Grande e Generale. Vogliamo crescere ancora e aprire nuovi corsi di laurea. Le professioni stanno cambiando a un ritmo vertiginoso, quindi dobbiamo pensare a corsi di laurea e percorsi che aiutino a costruire le competenze per vivere in un mondo in veloce evoluzione".

Nel servizio l'intervista a Laura Gobbi, direttrice generale Università di San Marino

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: