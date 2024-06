"Opera al bianco", le atmosfere candide di San Marino in mostra, tra torri e sentieri Al Museo di Stato, fino all'8 settembre, una San Marino insolita nella mostra fotografica tratta dal libro di Tonino Mosconi

Al Museo di Stato, fino all'8 settembre, una San Marino insolita nella mostra fotografica tratta dal libro di Tonino Mosconi 'Opera al Bianco', un libro che diventa mostra per condividere le atmosfere candide dell’inverno fra torri e sentieri, chiese, castelli, vicoli del centro storico di San Marino.

Un viaggio fino all'imbrunire, il fascino senza tempo della fotografia in bianco e nero che già nel titolo richiama la fase alchemica della trasformazione cultura, esoterismo, estetica. L’esposizione, che resterà aperta al Museo di Stato fino all’8 settembre, sarà l'occasione per i tanti turisti che affollano il centro storico in questo periodo, di ammirare una San Marino insolita.

Nel video l'intervista a Tonino Mosconi, fotografo e ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura

