CINEMA IN STREAMING Opera seconda di Fennell in Prime Video Debutto in streaming per SALTBURN di Emeral Fennell, dopo il Festival di Roma e la prima americana, una storia inglese tra il gotico e il grottesco

Opera seconda, di Fennell autrice sensibile al sociale e alle differenze di genere, in storie romanzate “pop” e oltre, al cinema con non pochi rimandi letterari. Vicenda giovanile ambigua e oscura per certi versi hot e nera ambientata nei primi duemila (periodo che fa pensare ai Millennials borghesi e aristocratici ma a Oxford). Due studenti (Oliver e Felix) non omogenei per vissuto e formazione s'incontrano e si attraggano da opposti... intorno a loro gravitano due vite di pulsioni, carne e sangue. Famiglie sconvolte nella routine quotidiana che subisce continui cortocircuiti dal comportamento del più malato dei protagonisti. Atmosfere anglosassoni e location britsh servono a rendere più sconvolgente la catarsi finale. Se un party inglese diventa un orgia americana, quanto è 'normale'?

