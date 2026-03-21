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Operaccia pazza per lirici spagnoli

OPERA LOCOS lo show internazionale sul mondo lirico e operistico della compagnia spagnola YLLANA al Teatro Municipale Romolo Valli per I TEATRI di Reggio Emilia

di Francesco Zingrillo
21 mar 2026

Tra opera e operetta in lirica comica le grandi arie della tradizione italiana, tedesca e francese, messe in scena da 5 attori-cantanti veri funamboli del bel canto e della commedia musicale in chiave umoristica e leggera ma non troppo per avvicinare il pubblico alla musica seria... Uno spettacolo intessuto sui libretti classici in atmosfere gioiose e leggere non senza il canonico lieto fine col botto... cantato, naturalmente. OPERA LOCOS ha fatto il giro del mondo giocando sul divertimento degli artisti prima che sulle risate di chi paga il biglietto, cantando, a fine pièce.




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