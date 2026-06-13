OperaMetz: balletto e belcanto più antichi di Francia

E pensare che METZ nel Settecento era una città di guarnigione militare sottoposta alle piene golenali della Mosella proprio dove oggi c'è la Place de la Comédie. Durante i recentissimi lavori di ristrutturazione dell'Opéra in piena area euro-metropolitana di Metz maestranze, artisti, e gente del posto si sono ritrovati “fuori le mura” per continuare lo spettacolo dal vivo. Una stagione speciale documentata dall'audiovisivo girato in varie location (9) intorno alle prove degli spettacoli (14) ancora in cartellone. Un'avventura epocale nei luoghi del bel canto e del balletto che coinvolge l'intera città. Un atelier a cielo aperto artigianale del teatro lirico da sempre creativo.







