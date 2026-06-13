TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

OperaMetz: balletto e belcanto più antichi di Francia

Il Teatro dell'Opera di Metz è il più vecchio di Francia (1752: pianta italiana in stile toscano) ancora in attività e in piena ristrutturazione (2025/2027) secondo un progetto filologico d'epoca borbonica

di Francesco Zingrillo
13 giu 2026

E pensare che METZ nel Settecento era una città di guarnigione militare sottoposta alle piene golenali della Mosella proprio dove oggi c'è la Place de la Comédie. Durante i recentissimi lavori di ristrutturazione dell'Opéra in piena area euro-metropolitana di Metz maestranze, artisti, e gente del posto si sono ritrovati “fuori le mura” per continuare lo spettacolo dal vivo. Una stagione speciale documentata dall'audiovisivo girato in varie location (9) intorno alle prove degli spettacoli (14) ancora in cartellone. Un'avventura epocale nei luoghi del bel canto e del balletto che coinvolge l'intera città. Un atelier a cielo aperto artigianale del teatro lirico da sempre creativo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura