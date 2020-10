LIRICA ONLINE Opere in Regione da 9 teatri Operastreaming alla seconda stagione prosegue l'iniziativa di TeatroNet per la trasmissione di spettacoli regionali su piattaforma digitale supportata dalla fibra ottica e replicata su Youtube

Lirica e tanta musica dalla terra di Verdi e dei grandi cantanti come Pavarotti e Mirella Freni, direttamente da 9 teatri regionali tra i più prestigiosi, le opere in streamaing registrate con tecnologie d'avanguardia. Spettacoli da Parma, Reggio e Bologna in Emilia fino a Ferrara, Ravenna e Rimini dopo l'apertura del Galli. L'esperimento partito nel 2019 e seguito da oltre 500 mila spettatori-utenti in tutto il mondo coprirà tutto il 2021 anche dal comunale di Modena con il M° Aldo Sisillo. Recite e opere dal vivo gratuitamente anche su canale youtube in differita fino alla prossima primavera. Produzione operistica in un cartellone video dalle fondazioni emiliano romagnole grazie alla più alta concentrazione di teatri storici in Italia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



fz

Intervista con ALDO SISILLO Direttore d'orchestra



I più letti della settimana: