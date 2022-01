Opere slave: "Le Metamorfosi" di Tarwuk

“TARWUK” (un duo artistico), transmutazioni nello spazio-tempo, irregolari... arte in doppio, uomo-donna, espressione dell'inquietudine culturale di un popolo, “prima e dopo il conflitto” dei Balcani: PRIMA DEL MARE E DELLA TERRA (ante mare et terras). Ovidio citato nella cosmologia 'terracquea', “omnia caelum unus” (Le Metamorfosi), per giustificare il caos della polis. I due artisti lavorano a New York portandosi dentro la lotta dei popoli serbo-croati balcanici (contenenti minoranze albanesi e greche) nello scontro epocale del 1991-95. La galleria di sculture esposte negli opifici reggiani MAX MARA rendono la collezione privata del fondatore uno spazio regionale irripetibile e bello.

fz