"Orientarsi. L'arte di trovare il tuo Sole" di Elena Guidi selezionato per il prossimo Salone del Libro di Torino Guidi: "Un modo di varcare il confine e portare questa visione, che è anche un progetto culturale, fuori dalla Repubblica"

"Orientarsi. L'arte di trovare il tuo Sole" di Elena Guidi è stato selezionato per partecipare al prossimo Salone del Libro di Torino.

"Questo libro è frutto di un percorso ed ho voluto pubblicarlo in self publishing e quindi è stata una mia iniziativa quella di partecipare alla selezione ed è stato un grande orgoglio, una grande soddisfazione ricevere poi la comunicazione dell'avvenuta selezione - commenta Elena Guidi, scrittrice - Per me è anche un modo di varcare il confine e portare questa visione, che è anche un po' un progetto culturale, fuori dalla Repubblica".

Che tu sia uno studente alle prese con la scelta di un indirizzo scolastico o lavorativo, un genitore che desidera supportare il proprio figlio o un adulto alla ricerca di un cambiamento professionale, la scrittrice, insegnante, coach orientatrice ASNOR propone una guida semplice alla portata di tutti, una raccolta di strumenti concreti per riconoscere talenti e direzioni di vita e compiere scelte consapevoli.

"Ci sono due modalità che sono le più semplici e per questo forse sono poco utilizzate e sono l'osservazione e la valorizzazione - spiega Guidi - Un bambino prima dei sei anni ci dà già tantissime indicazioni soltanto guardandolo, soltanto osservando: quali sono le sue preferenze, le cose che fa in maniera spontanea, che lo coinvolgono in maniera naturale. Poi c'è la valorizzazione, non nel senso di fare complimenti eccessivi ma proprio di creare degli spazi in cui questi talenti, queste preferenze, si possano manifestare". Nel video l'intervista a Elena Guidi, scrittrice.

La prossima presentazione del volume "Orientarsi. L'arte di trovare il tuo Sole" di Elena Guidi a Coriano nella rassegna “Incontri con l’autore”, promossa dal Comune di Coriano e dalla Biblioteca comunale “G.A. Battarra” sabato alle ore 17.00. Ingresso libero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: