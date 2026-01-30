SALA DEL CASTELLO DI SERRAVALLE Orientarsi: l'incontro sulle scelte scolastiche future Una serata di dialogo con Elena Guidi, insegnante liceale e orientatrice ASNOR

Dialogare sull'importanza dell'orientamento scolastico. Ieri sera alla Sala del Castello di Serravalle l'appuntamento ad ingresso libero “Orientarsi”. Una serata di dialogo con Elena Guidi, insegnante liceale e orientatrice ASNOR, rivolta a famiglie e studenti che sono alle prese con la scelta dell'indirizzo scolastico. Incontro promosso dal Centro Sociale S.Andrea con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle.

