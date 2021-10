Orlando recita Gary (ri)leggendolo

Il romanzo ambientato a Parigi e pubblicato nel 1975 ha avuto 2 riduzioni cinematografiche, una nel 1978 vincitrice dell'Oscar, l'altra con Sophia Loren nei panni di Madame Rosà vincitrice quest'anno del David di Donatello. La storia gioca su 2 personaggi: Momò, il bambino arabo del quartiere multietnico di Belleville, vive nella pensione di una ex prostituta ebrea che ospita trovatelli e figli di ragazze di vita dietro compenso. Il piccolo non sa né di essere orfano né di una razza discriminata ma cerca soltanto una mamma, la sua. Orlando a sua volta rimasto orfano di madre a 9 anni si mette nei panni di Gary-Ajar, che per compiacere la mamma fece il diplomatico e divenne ciò che è stato, uno scrittore di successo. Fare qualcosa per lei è il cruccio di tutti noi fino alla fine... perché “bisogna volersi bene” - scrive il romanziere a fine libro.

