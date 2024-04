TEATRO REGIONE Ornano più uomo e meno maschio a Bologna Il “Maschio caucasico irrisolto” di Antonio Ornano in tour emiliano al Teatro Duse di Bologna

Tirare le somme di una intera vita dopo gli “anta” è quasi normale anche per un artista del cabaret teatrale caucasico e mediterraneo ma un tantino 'asiatico'... riguardo agli attributi - dice lui stesso in autoanalisi col suo pubblico in platea. HORNY (lo chiamano gli intimi),una vita frantumata in tanti pezzi di quotidianità sempre col desiderio di essere amati da moglie (“crostatina”), figlie, e amante... (asiatica?). Far ridere il pubblico con qualche battutona da film per sentirsi speciali e per non far ridere lo psicologo che devi pagare pur essendo caucasico-genovese normale. Quindi a conto pagato ci si sente dire: “lei è un povero maschietto caucasico, IRRISOLTO...”, e che si sfoghi pure, dagli torto!?

