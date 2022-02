SANREMO22 Ornella Muti sul palco di Sanremo: "Ragiono col cuore e l'emotività. Sono molto legata alla Russia e loro mi amano" L'attrice, accompagnata dalla figlia Naike, sarà la prima conduttrice accanto a Amadeus. Giovedì all'Ariston anche Roberto Saviano

Per Amadeus è l'edizione della gioia, rispetto allo scorso anno, e non perde l'occasione per ribadirlo. Fiorello ci sarà, così come i vincitori dello scorso anno, i Maneskin, e ancora Matteo Berrettini direttamente dagli Australian Open. E ogni sera una sorpresa, annuncia Amadeus, legata ai suoi Sanremo passati: stasera Colapesce e Di Martino con la loro hit “Musica Leggerissima”. Giovedì si ricorderanno i 30 anni dalla strage di Capaci e sul palco dell'Ariston ci sarà Roberto Saviano.

La prima co-conduttrice di quest'anno, Ornella Muti, con le sue scarpette rosa, è apparsa davvero emozionata: ma come ha reagito alla chiamata di Ama? Muti In conferenza stampa ha spaziato dalla cannabis, alla Russia, alla geopolitica. Grande emozione anche per la figlia di Ornella.

Tra i primi cantanti in gara questa sera Gianni Morandi, che stamattina è partito col piede giusto, è il caso di dirlo, e non ha rinunciato alla sua corsa mattutina. Questi gli artisti in ordine di apparizione per la prima serata: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri.



