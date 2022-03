ACADEMY Oscar: Coda miglior film 2022, nessun premio all'Italia. Serata movimentata dallo schiaffo di Will Smith Uno schiaffo in diretta tra Will Smith e Chris Rock movimenta la serata

Oscar: Coda miglior film 2022, nessun premio all'Italia. Serata movimentata dallo schiaffo di Will Smith.

Coda - I segni del cuore della regista Sian Heder è il miglior film 2022. Will Smith vince l'Oscar come migliore attore protagonista (King Richard - Una famiglia vincente), Jessica Chastain come migliore attrice protagonista (Gli occhi di Tammy Faye). A Jane Campion il premio per la regia con Il Potere del Cane. Nessuna statuetta all'Italia. Non ce la fanno Paolo Sorrentino (candidato per il miglior film internazionale con E' stata la mano di Dio), Massimo Cantini Parrini (per i costumi di Cyrano) ed Enrico Casarosa (per il film d'animazione Luca).

La cerimonia si ferma per un minuto per l'Ucraina. Un alterco tra Will Smith e Chris Rock movimenta la diretta: il comico aveva citato il 'taglio capelli' di Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia. L'Academy "non perdona la violenza in nessuna forma", ha fatto sapere in un tweet l'organizzazione dietro gli Oscar dopo lo schiaffo. Chris Rock non fa denuncia alla polizia, almeno per ora, e dunque Will Smith non sara' arrestato per lo schiaffo in diretta al comico.

