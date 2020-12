Oscar europeo per una regione del cinema

Il Fondo audivisivo e la Film Commission regionali applauditi, premiati e vincenti, in contesti internazionali con le produzioni documentaristiche ( “IL VARCO”, film poetico d'archivio bellico presentato a Venezia) e i film presentati in tutta Europa e alla Berlinale. Campagna di Russia del 1941: il viaggio del soldato e la storia di un pugno di uomini senza nome raccontate da Ferroni e Manzolini documentario scritto con Wu Ming 2 ispirato alle storie di Rigoni Stern e Nuto Revelli. Una APOCALYPSE NOW archivistica montata in modo ipnotico e musicale dal genio filmico di MARIA FANTASTICA VALMORI.





Successo cinematografico del reale emiliano-romagnolo all'estero: “IL VARCO” miglior montaggio d'Europa dalle nostre maestranze d'eccellenza anche in Italia. Docufilm presto in home video. "VOLEVO NASCONDERMI" su Ligabue ambientato a Reggio Emilia del regista emiliano Giorgio Diritti realizzati insieme a Istituto Luce e Rai Cinema. Forza evocativa della storia vera sul pittore vissuto a Gualtieri nel reggiano sull'argine del Po. Fotografia realistica di Matteo Cocco evocativa della pittura e dei luoghi che l'anno ispirata tra colore e bianco e nero direttamente sulla celluloide. Ursula Patzak vince per i costumi e gli abiti discena disegnati e tagliati intorno al Van Gogh d'Emilia sul grande fiume. Pellicola distribuita in streaming.

