Oscar tra vincitori, vinti e poca politica

Nella notte degli Oscar sbanca l'outsider Anora, pellicola di Sean Baker che dopo la palma d’oro a Cannes si aggiudica le statuette per miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale e miglior montaggio, regalando anche la vittoria alla sua protagonista, Mikey Madison, che soffia il premio come migliore attrice a Demi Moore, in pole con The Substance, film che si guadagna la categoria di miglior trucco. Anora, che racconta la storia d'amore tra una spogliarellista e il figlio di un oligarca russo, fa entrare il suo regista nella storia: primo a vincere quattro oscar in una sola edizione per un solo film. E l'Academy, scegliendo di incoronare una pellicola indipendente, imprime nuovo slancio alle produzioni fuori dalle major hollywoodiane. C'è un po' di politica nel discorso di Adrien Brody, alla sua seconda statuetta come miglior attore protagonista per «The Brutalist». Dopo i ringraziamenti alla sua compagna, la stilista Georgina Chapman, ex moglie del produttore in disgrazia Hervey Weinstein e ai due figli di lei, si sofferma sull'importanza di non dimenticare "le drammatiche conseguenze della guerra, e della sistematica oppressione. Ma anche dell'antisemitismo, del razzismo. Se il passato ci può insegnare qualcosa è che l'odio non deve continuare a prevaricare”. Così come è politica la vittoria del documentario No Other Land, scritto e montato da un palestinese e un israeliano, che sul palco parlano del conflitto in Medio Oriente. Il primo chiede un intervento per fermare la pulizia etnica dei palestinesi, l'altro che la distruzione di Gaza finisca e che gli ostaggi israeliani vengano rilasciati. Parole che non sono piaciute ad Israele, che parla di “sabotaggio”. Fatta eccezione per il grido di Daryl Hannah “Gloria all'Ucraina!" i riferimenti ai grandi temi al centro dell'attenzione del mondo finiscono qui. Non è sfuggito, agli osservatori più attenti, l'assenza di critiche contro le politiche di Donald Trump, che proprio oggi sul suo social Truth, ha invitato a pensare meno a Putin e più ai migranti “stupratori”. Nessun accenno, sul palco degli Oscar, all'aborto vietato e alle misure per le persone transgender. La questione migranti viene solo sfiorata da Zoe Saldana, vincitrice come attrice non protagonista per il film Emilia Pérez: E' la prima interprete di origine domenicana a conquistare un Oscar e “di certo – dice - non sarò l'ultima”. Tornando ai premi, amaro in bocca per Isabella Rossellini, candidata per Conclave che, partito come favorito, deve accontentarsi della sola statuetta per la miglior sceneggiatura non originale.