CENTANARIO DISNEYANO Oswald: Un coniglio che sembra un Topolino La Disney compie 100 anni e rilancia sul web e sui social il suo primo personaggio di 94 anni fa OSWALD il coniglio precursore di TOPOLINO da cui è nato a fine anni 20

Ricreato in disegni e bozzetti a mano libera anche in 2D dagli Animation Studios per il 100° con il nome di “OSWALD il coniglio fortunato”, il cartone nato dalla matita di Disney-Iwerks nel 1927, torna alla casa madre con il passaggio dei diritti (persi nel 1928) dalla NBC Universal alla Disney. LUCKY RABBIT, oggi, è anche un videogioco e con Snapchat lo si utilizza liberamente in tecnologia AR (la realtà aumentata mutimediale). Da coniglio a topo senza orecchione con l'espediente della mascherina alla Topolino la Disney se lo riportò a casa grazie al genio di papà Walt che aveva già prodotto 26 storie convertendole nel topo più famoso del mondo: Mickey Mouse. Il 'topoliglio' del 2023 ha la stessa patina romantica dei classici del 900. Come allora senza dialoghi la storia di OSWALD, commentata dal pianoforte, il coniglio seduto al cinema s'innamora di gatta Ortensia e cerca di raggiungerla dentro al grande schermo per baciarla sulla bocca come faremmo noi...

