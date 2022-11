BOLOGNA SPETTACOLI 'Otello/a' tutto/a donna “Otello” 'scèspiriano' tutto al femminile per la regia di Andrea Baracco al Teatro Duse di Bologna in replica fino alla pomeridiana di domenica 13 novembre

Il tragico Moro di Venezia (“io sono ciò che sono”, in equilibrio tra bene e male non senza pietas) per la traduzione drammaturgica di Letizia Russo con la regia di Baracco che ha fatto il cast vedendo Iago in Federica Fracassi e Ilaria Genatiempo nei panni di Otello. Desdemona (che nel teatro elisabettiano era comunque impersonata da un attore) veste Cristiana Tramparulo nel triangolo della destrutturazione del sé. 3 donne recitando sconvolgono la figura maschile (padre, amante, figlio). Uno squarcio sulle contraddizioni dell'umano che si liberano mediante la parola fino a ridurre la persona al silenzio... Le attrici introducono lo spettacolo dicendo: “ che i nostri corpi femminili (inaspettati per questi ruoli) vi puliscano gli occhi per accompagnarvi nel vostro stesso abisso”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: