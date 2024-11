SPETTACOLO Ottavia Piccolo, al Titano "Matteotti (anatomia di un fascismo)" Nello spettacolo, scritto da Stefano Massini, il racconto di una delle figure più coraggiose della storia italiana

Lo spettacolo esplora l’assassinio di Giacomo Matteotti, parlamentare che si oppose al fascismo con una determinazione inarrestabile, denunciando con forza le ingiustizie e le violenze che minacciavano la democrazia e la dignità umana. La rappresentazione parte dai momenti chiave della storia di Matteotti, a partire dalle quattro e quindici del pomeriggio del 10 giugno 1924, quando i testimoni riferirono di una colluttazione all’interno di un’auto e del ritrovamento del tesserino del deputato. Un evento tragico che racchiude la determinazione di un uomo contro un sistema eversivo.



"È una grande responsabilità - racconta Ottavia Piccolo - ma Stefano Massini ha scritto un testo, vorrei dire, facile perché raccontiamo Matteotti, che cosa è successo in quel periodo e raccontiamo anche la moglie di Giacomo Matteotti, Velia Titta, e il pubblico entra in un mondo che sembra lontanissimo, ma in realtà può essere molto vicino".

Nel servizio l'intervista a Ottavia Piccolo (Attrice)

