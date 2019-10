ottobrerosa: San Marino con le donne contro il tumore al seno

Intervista con Mara Morini, Direttore Sanitario Ospedale di Stato

Mese della prevenzione “#ottobrerosa” è la campagna si sensibilizzazione sulla “LOTTA AL TUMORE AL SENO”. L'ISS promuove una serie di iniziative per formare e informare donne e famiglie sammarinesi sulla prima patologia neoplastica per incidenza femminile. Lo screening di massa è il principale strumento di prevenzione e cura. La diagnosi precoce permette indici di guarigione vicini al 90%. Dall'anno scorso a oggi sono state individuate 43 neoplasie maligne e 13 persone fuori fascia oltre i 75 anni. Sono state oltre 6000 le mammografie effettuate nel 2018 con strumentazione all'avanguardia come il nuovo tomografo. La tecnologia evoluta utilizzata anche nei primi mesi ha permesso nel 2019 di individuare 30 neoplasie maligne e 17 benigne con possibili trattamenti chirurgici. La collaborazione tra Sanità e associazioni oncologiche insieme all'A.A.S.S.P. hanno dato il via alla campagna d'ottobre, punto informativo, manifesti e spazi mediatici sui social media. Le iniziative si concludono il 30 ottobre con un convegno al Kursaal e la CENA IN ROSA di finanziamento volontario rivolta ai cittadini.

