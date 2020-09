P. Conte è un principe anche al cinema

Biografia affettuosa con tanti artisti-amici sul musicista piemontese 83enne più noto e amato in Italia e all'estero è considerato un maestro in Francia e a New York. L'opera di Giorgio Verdelli già regista di Pino Danile, Mia Martini e Vasco Rossi, è un'anteprima mai vista prima... originale e naturale come la scrittura e la partitura di Conte. Non è un documentario ma è un intreccio di parole, versi e musica, dall'archivio personale dell'artista, è una testimonianza intima: dentro c'è tutto il suo cuore grande che va oltre il pubblico e incontra la storia della musica italiana.

fz