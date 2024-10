Padre Marcellino: Riccardo Faetanini lo ricorda in una mostra Allo “Spazio Arte” in via Gino Giacomini, 37, a San Marino Città. Gli orari di apertura vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

È stata inaugurata il 22 ottobre la mostra “Padre Marcellino, una vita da missionario”. L'iniziativa, in collaborazione con l'Associazione Amici di Padre Marcellino, è stata voluta per ricordare la figura del cittadino sammarinese nato a Parigi il 6 dicembre 1930 e morto nella Repubblica Democratica del Congo nel 2016. La mostra espone 19 opere dell'artista Riccardo Zani Faetanini, che ripercorrono tutte le tecniche incisorie: xilografia, calcografia e litografia.

Zani Faetanini è andato nel 2006 in Congo al fine di portare attrezzature e pompe idrauliche per estrarre l'acqua dal sottosuolo al fabbisogno delle missioni di Kinshasa e Lubumbashi. Durante questi lavori l'artista ha illustrato scene della vita quotidiana. Alla morte di Marco Casali e di Padre Marcellino, Riccardo Zani Faetanini ha realizzato, con la tecnica dell'incisione, la rielaborazione dei disegni di quel viaggio per ricordare i due personaggi. A loro ha dedicato il libro “L'Arte Incisoria” edito da Pazzini Editore.

L'Associazione Amici di Padre Marcellino è stata costituita il 6 settembre 2013, con lo scopo di dare veste giuridica ai progetti umanitari portati avanti da Marcellino e di essere un ponte tra il Titano e la Repubblica Democratica del Congo.

La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre presso lo “Spazio Arte” in via Gino Giacomini, 37, a San Marino Città. Gli orari di apertura vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

