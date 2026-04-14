Pagare 100 euro e vincere un Picasso: oggi l'estrazione per sostenere la ricerca sull'Alzheimer
Il vincitore si vedrà recapitare a casa il dipinto Tête de Femme, realizzato dall'artista spagnolo nel 1941. Il valore stimato dell’opera si aggira intorno al milione di euro.
Un capolavoro di Pablo Picasso al prezzo di una cena. Con soli 100 euro, nel pomeriggio di oggi 14 aprile, si potrà tentare la fortuna e vincere un’opera del genio spagnolo: è la straordinaria lotteria benefica organizzata da Christie's a Parigi, nata per sostenere la ricerca contro l’Alzheimer's disease.
Il fortunato detentore del biglietto che sarà presto estratto si vedrà recapitare a casa il dipinto Tête de Femme, realizzato da Picasso nel 1941. Il valore stimato dell’opera si aggira intorno al milione di euro. I fondi raccolti in questi mesi dalla vendita dei tagliandi finanzieranno il piano IPCAR-2030, un progetto cooperativo per la ricerca sulla malattia di Alzheimer che coinvolge numerosi team di studio tra la Francia, l’Europa e il Nord America. Secondo le previsioni, il ricavato complessivo dell’operazione raggiungerà i 12 milioni di euro, al netto del costo del dipinto da riconoscere alla galleria che l’ha messo in vendita.
Negli ultimi anni, eventi simili hanno riscosso grande successo, permettendo a un pubblico più ampio di avvicinarsi all’arte e, al contempo, di sostenere cause di rilevanza globale. Nel 2013 un cittadino americano si aggiudicò una tela del periodo cubista del pittore malagueño, intitolata L’Homme au Gibus. Sette anni più tardi venne invece estratto il biglietto appartenente a una commercialista italiana, che vinse così l’olio su tela Nature Morte.
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