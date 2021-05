Paladino "ad honorem" in Alma Mater

Paladino è lo spirito del DAMS proprio con il suo DON CHISCIOTTE cinematografico nato a Bologna con la rilettura di Cervantes, a cui partecipò recitando anche Lucio Dalla, fa interagire i linguaggi dell'arte “dalla pittura alla letteratura”. Disegni e opere dell'artista contemporaneo in una mostra che celebra il DAMS per la ricerca creativa e la formazione che la tecnica di Paladino esprime bene nella poetica cinematografica. La personale di oggi prelude alla laurea "ad honorem" nelle Arti per la capacità di MIMMO PALADINO nel tradurre il sapere classico in nuove forme di conoscenza. Per l'occasione al Teatro Comunale si proietta “QUIJOTE” dal CERVANTES visto da Paladino dottore in Alma Mater come, d'altronde, il collega bolognese Dalla.

fz