Palazzo Begni: un tour virtuale per conoscere il luogo simbolo della rappresentatività istituzionale sammarinese Presentato il nuovo sito della Segreteria e del Dipartimento Esteri. Rinnovata completamente la veste grafica e soprattutto la parte contenutistica; con una vera e propria “chicca”

Strumento di grande utilità – il sito - per i cittadini. E' ora rinnovato nella forma e nella sostanza. Più intuitivo – ha sottolineato il Direttore del Dipartimento Esteri, Matteo Mazza -, più fruibile. Con servizi ad hoc che spaziano dai permessi di soggiorno alle adozioni internazionali; dalle opportunità all'estero, per i giovani, al riconoscimento di titoli di studio. Un rapporto con l'utenza fondamentale, specie in tempo di pandemia. Accessibile, poi, dal sito, un virtual tour di Palazzo Begni: connubio tra innovazione e tradizione. Anche questo progetto è stato sviluppato da AC&D Solutions; presente oggi l'amministratore delegato, Mauro Duca. A curare i testi, invece, Pier Giorgio Pasini: storico dell'arte profondamente legato a San Marino. Una sorta di lectio magistralis, la sua, che ha caratterizzato l'incontro. Ha definito “importantissimo” il Begni, specie in ragione dello stato di conservazione delle decorazioni. E poi un appassionante descrizione dell'edificio, dei suoi tesori nascosti.

Apriamo le porte ad un viaggio virtuale esclusivo tra la storia, la bellezza artistica e le stanze di questo simbolo identitario, ha dichiarato il Segretario agli Esteri, Luca Beccari; che ha partecipato alla conferenza stampa insieme all'altro “inquilino” del Begni, il Segretario di Stato Marco Gatti. Alessandra Albertini – Direttore Affari Giuridici, del Dipartimento Esteri – ha sottolineato come questa iniziativa, di “ampio valore culturale”, possa essere un “progetto pilota” per altre realtà sammarinesi. Dal Segretario Beccari, infine, un ringraziamento, per il contributo nella realizzazione del progetto, a Valentina Garavini, della Segreteria di Stato, e a Fabio Righi, del Dipartimento Esteri.

