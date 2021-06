Palazzo Graziani: da oggi in esposizione le tavole di Paladino per il calendario 2020 dei Carabinieri

Inaugurata, in mattinata, a San Marino, la mostra “Eroi del Quotidiano. Mimmo Paladino per l'Arma dei Carabinieri”. Esposte le tavole, realizzate dall'artista di transavanguardia, per l'edizione 2020 del calendario dell'Arma; accompagnate dai testi della pluripremiata scrittrice Margaret Mazzantini. 12 storie vere, dalle quali emergono lo spirito solidale, l'umanità e la vicinanza dei Carabinieri alla gente comune. A Palazzo Graziani il saluto dei Segretari di Stato Belluzzi e Beccari, e del Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj.

Fra i presenti i vertici della Gendarmeria, alti ufficiali dei Carabinieri – come il Generale Massimo Mennitti -, e il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza. Sottolineata – nel corso dell'inaugurazione – l'importanza strategica della collaborazione fra le Forze dell'Ordine italiane e del Titano, in occasione del primo centenario del distaccamento dei Carabinieri nella Republica di San Marino. Come ricordato dal Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone (nel video l'intervista).

