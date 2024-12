ARTE Palazzo Graziani: inaugurata la mostra dedicata a Renata Tebaldi Foto, documenti, riviste parlano di lei, nel 20esimo anniversario della sua morte.

Un viaggio tra la musica, la vita privata e la storia del personaggio di Renata Tebaldi, amata soprano che ha passato a San Marino gli ultimi 30 anni della sua vita. Foto, documenti, riviste parlano di lei, nel 20esimo anniversario della sua morte. Mentre si svolge il concorso di musica lirica al Teatro Concordia, stasera, 18 dicembre le semifinali, da lei tanto voluto. Ma ecco cosa troveranno i visitatori alla mostra di Palazzo Graziani: "Troveranno cose che erano in casa di Renata - spiega Barbara Andreini, Segretaria Fondazione Renata Tebaldi - e che sono arrivate a noi grazie agli eredi di Renata, quindi ai nipoti di Tina Viganò, e anche donate alla fondazione da persone vicine a Renata, amanti della sua arte".

A raccontare tanto di lei anche un abito, esposto nella vetrina d'ingresso, indossato in un'occasione molto speciale: "C'è stato donato da una signora di Napoli - continua la Andreini - che a sua volta l'ha ricevuto in regalo da Renata Tebaldi ed è l'abito che Renata Tebaldi indossò nel 1961 davanti alla coppia Kennedy in un concerto a Washington molto importante. E si può anche vedere l'originale della dedica che John Kennedy e la moglie fecero a Renata Tebaldi".



Nel video l'intervista a Barbara Andreini (Segretaria Fondazione Renata Tebaldi)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: