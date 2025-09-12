DIALOGO TRA SAN MARINO E ROMANIA Palazzo Pubblico, udienza ufficiale con i Capitani Reggenti per i 150 anni dalla nascita della Regina Maria di Romania Il 13 settembre al Kursaal l'evento culturale per celebrare una figura influente per la Romania e l'Europa

Divenne Principessa di Romania sposando il Principe Ferdinando, erede al trono romeno. Durante la Prima guerra mondiale fu una figura chiave per il riconoscimento internazionale della Romania unificata, grazie anche alla straordinaria abilità comunicativa e al prestigio personale che godeva nelle capitali occidentali.

In occasione dei 150 anni dalla sua nascita l’Associazione culturale romeno-sammarinese “Dacia Senza Frontiere”, con il sostegno anche delle Segreterie di Stato Esteri, Interni e Turismo, il 13 settembre celebra al Kursaal l’attività e l'eredità culturale della Regina Maria di Romania, fortemente influente per il destino della Romania e dell’Europa. A Palazzo pubblico gli organizzatori sono stati ricevuti in udienza ufficiale dai Capitani Reggenti Denis Bronzetti e Italo Righi.

"Una persona che ha saputo lottare veramente tanto per promuovere i valori rumeni - ha detto Mihaela Anghel – Presidente "Dacia senza frontiere" per far riconoscere la Romania grande oltre i confini, che si è dedicata tanto anche in periodo di guerra, era chiamata anche la "regina soldato" proprio per il fatto che era vicinissima alla sofferenza, quindi non esitava neanche un attimo a dare il suo aiuto diretto e concreto". I capi di Stato hanno elogiato l'associazione "Dacia Senza Frontiere" che favorisce il dialogo tra San Marino e la Romania. “Le relazioni tra Stati e persone – hanno spiegato – sono fonte di crescita e di arricchimento personale e comunitario”. "Credo che questa associazione possa sviluppare al meglio un binomio fra le nostre due culture - ha detto Luca Beccari, Segretario di Stato Esteri - e credo che questi eventi siano importanti proprio perché sono un arricchimento per noi e un modo di favorire ancora una migliore integrazione dei residenti non sanmarinesi, provenienti dai Stati esteri, nella nostra comunità, nel nostro tessuto sociale".

Nel servizio le interviste a Mihaela Anghel – Presidente "Dacia senza frontiere" e Luca Beccari, Segretario di Stato Esteri



