Palazzo Sums, inaugurata la mostra “Inarrestabile”: identità femminile e cultura africana

Nuovi spazi visivi per l'identità femminile nera contemporanea. A rappresentarla in modo eccellente Ndidi Emefiele, in dialogo costante con memoria, spiritualità e cultura popolare africana. Nata in Nigeria, vive a Londra ed è tra le voci più interessanti del panorama artistico contemporaneo.

Porta per la prima volta le sue idee a San Marino in una personale alla Sums fino al 3 settembre, curata da Riccardo Freddo, “Inarrestabile”: il titolo della mostra dice tutto. Nelle sue tele la donna si afferma oltre stereotipi e narrazioni imposte. Pittura, collage e tessuti della tradizione africana si intrecciano in composizioni ricche di colore e significato. Le teste ingrandite sono simbolo del controllo sul destino nella tradizione nigeriana. L'uso di occhiali vistosi o CD come metafore di protezione verso il mondo esterno.

Una presenza femminile piena, spesso priva di riferimenti maschili: assenza simbolica dove emergono i valori di sorellanza e complicità. Le figure di Emefiele non chiedono di essere guardate, ma impongono allo sguardo una prospettiva diversa. Non è chi osserva che definisce: ma è il personaggio ritratto a costruire il proprio spazio nel mondo. Colori vibranti, tessuti, pattern e memorie culturali dialogano per dare voce a una pluralità di esperienze di donne. Le opere dell'artista fanno parte di importanti collezioni museali in tutto il mondo e di selezioni private d'élite come quella di Beyoncé.







