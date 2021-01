Palcoscenico "in Campo" per un teatrino napoleonico

Il terriotorio e l'arte “in CAMPO” con giovani studiosi e artisti marchigiani a sostegno della provincia nello straordinario momento d'emergenza che stiamo vivendo per cui il progetto-cultura della Fondazione è la risposta che coinvolge la regione. Una cittadina gioiello storico che fa della tradizione musicale e teatrale un vanto per cittadini e ospiti provenieti dall'urbiante e dall'anconetano. Il teatrino ottocentesco “TRIONFO” d'origine napoleonica, restaurato di recente, è tuttora aperto ai giovani e alla sperimentazione artistica. Luogo della lirica intitolato al tenore laurentino Mario Tiberini accoglie rassegne musicali e stagioni teatrali non soltanto locali per la bellezza di platea, loggione e palchetti, insieme a un'acustica unica.

fz