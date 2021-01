"Palcoscenico Marche": Monteciccardo (PU)

Ambiente e arte straordinari nell'entroterra della provincia tra Pesaro e Urbino i tesori nascosti marchigiani sanno di storia antica, castelli e conventi medioevali, divenuti cittadine. Luoghi monumentali di valore regionale promossi dall'animazione teatrale e musicale di giovani artisti che vivono e lavorano nelle Marche. Il progetto della Fondazione sviluppa un piano di comunicazione e riprogettazione web e social atto a valorizzare la comunità che dialoga su piattaforme sempre più spesso per motivi sanitari.

Luogo sconosciuto angolo di rara bellezza, il CONVENTINO dei SERVITI a ridosso del Borgo di Monteciccardo, è “il palcoscenico ideale” per la serie di docufilm artistici. La struttura conventuale voluta da Bernardino Fabbri nel 500 fu un lascito per l'accoglienza datagli dai religiosi durante un viaggio di ritorno al paese d'origine. Tra chiesa e residenza molti esempi di scultura dei maestri scalpellini di Sant'Ippolito: camini, altari e incorniciature di pregio. Il tipico chiostro dei Servi di Maria è un'architettura pura finemente restaurata e utilizzata come spazio di spettacolo durante le rappresentazioni estive.





fz