INTORNO A NOI "Palcoscenico Marche": oratori urbinati La Libreria virtuale di Fondazione Carisp anche su YouTube si sposta agli oratori del centro storico di Urbino con il progetto audiovisivo in musica

Nel cuore del centro storico urbinate la contrada degli artisti in via Barocci lapidi, targhe e iscrizioni, in onore dei geni marchigiani vissuti qui: artisti, letterati e matematici. In fondo alla strada storica due oratori: SAN GIOVANNI e SAN GIUSEPPE due perle preziose incastonate tra case e palazzi storici. San Giovanni Battista è del 300 riadattato al neogotico novecentesco mentre all'interno è un'esplosione di colori. Soffitti in legno a carena di nave e affreschi del ciclo quattrocento dei Salimbeni da San Severino: vita del santo e crociffisione.

L'oratorio è considerato la “Cappella Sistina” d'Urbino. Accanto, l'altro gioiello “gemello”: l'oratorio cinquecentesco di San Giuseppe. Riedificato a fine Seicento dagli Albani decorato dal pittore di famiglia Carlo Roncalli. Chiesetta superiore, altare e statua di San Giuseppe del Lironi. Cripta originale del 500 con la cappellina del presepe in un gruppo scultoreo del plasticatore urbinate Federico Brandani. In sagrestia ritratti illustri dei duchi e di Giacomo III Stuart, il cattolico.

