Palcoscenico marchigiano per la speranza

Un proscenio sul web per testimoniare (in piena crisi economica e pandemica ormai da un anno) concretamente attraverso la bellezza dell'arte in luoghi come Pesaro, Urbino, Carpegna e Gradara tra i vari comuni coinvolti dall'iniziativa voluta da Fondazione Cassa di Risparmio insieme ad AMAT (associazione per le attività teatrali) e Regione Marche. Lavoro creativo di artisti, teatranti e musici marchigiani, impegnati per la loro terra, che è: “ uno dei paesi più belli e più italiani che si possano dire” - secondo Carlo Bo. Una “libreria virtuale” di 14 preziosi pezzi in 14 siti dell'Alta Marca fruibili da tutti online ogni domenica da dicembre 2020 fino a marzo 2021anche su youtube. Un modo per sostenere il settore dello spettacolo tra i più penalizzati dal lockdown con il cinema, il teatro e i concerti. Uomini e donne che vivono della rappresentazione artistica pubblica costretti al silenzio da provvedimenti più restrittivi che a lungo andare soffocano l'arte e l'anima di mestranze e addetti ai lavori.

