Palcoscenico Pesaro per la bellezza

Palazzo Ducale di Pesaro

Lavoro creativo in tempo di pandemia arte, bellezza e concerti, dai giovani artisti marchigiani per resistere e sperare nel 2021 anno della rinascita. Dalla Città di Pesaro lo splendore di Palazzo Ducale per lo straordinario e difficile momento che tutta la provincia sta vivendo. Le melodie dell'arpa rinascimentale di Paola Perrucci accompagnano la narrazione critica e storica dei migliori esperti e studiosi marchigiani d'arte. Un tour nei luoghi nascosti di palazzi e ville nobiliari oggi prestigiose sedi museali o istituzionali. PALCOSCENICO MARCHE in 14 testimonianze filmate dal progetto di Cassa di Risparmio fruibili da tutti in collaborazione con AMAT e Comune di Pesaro.

