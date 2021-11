Pamela Villoresi in Kahlo

Il regista Gigi De Luca ha voluto tre donne in scena: Pamela Villoresi coadiuvata dalla musicista Lavinia Mancusi (da Chavela Vargas che cantò Frida x Frida) e dalla body painter Veronica Bottogliero in una trilogia del corpo e dell'anima. FRIDA KAHLO intima, ferita e contemporanea, nelle sue espressioni artistiche e politiche. Sofferenza e poesia dentro e sulla pelle di un fisico martoriato che la segue in ogni vicissitudine della vita. Biografia e poetica di un'artista messicana irregolare, anomala, illegale in tutto... Simbolismi dipinti, recitati e musicati, sulle radici multiculturali di FRIDA la messicana. L'amore per Diego e per tutte le donne, soprattutto per l'arte sono il manifesto culturale del Femminismo mondiale. KAHLO si mette a nudo sul suo povero corpo nudo.

