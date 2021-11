TEATRO FAENZA Pamela Villoresi in Kahlo “VIVA LA VIDA” tratto dal romanzo di Pino Cacucci sul genio creativo di Frida Kahlo stasera al Masini di Faenza protagonista Pamela Villoresi spettacolo prodotto dal Teatro Biondo di Palermo

Il regista Gigi De Luca ha voluto tre donne in scena: Pamela Villoresi coadiuvata dalla musicista Lavinia Mancusi (da Chavela Vargas che cantò Frida x Frida) e dalla body painter Veronica Bottogliero in una trilogia del corpo e dell'anima. FRIDA KAHLO intima, ferita e contemporanea, nelle sue espressioni artistiche e politiche. Sofferenza e poesia dentro e sulla pelle di un fisico martoriato che la segue in ogni vicissitudine della vita. Biografia e poetica di un'artista messicana irregolare, anomala, illegale in tutto... Simbolismi dipinti, recitati e musicati, sulle radici multiculturali di FRIDA la messicana. L'amore per Diego e per tutte le donne, soprattutto per l'arte sono il manifesto culturale del Femminismo mondiale. KAHLO si mette a nudo sul suo povero corpo nudo.

