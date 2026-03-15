SERRAVALLE "Pancake a colazione": in scena il Teatro della Clavicola All'Auditorium Little Tony una commedia romantica, dal tocco lieve e profondamente umano

Paola e Silvana: colleghe, nuove coinquiline e, forse, anche qualcosa di più, in un percorso fatto di scoperte, esitazioni e piccoli coraggi quotidiani. Sfidando regole, conformismo e ipocrisia per riuscire a essere se stesse. Sono le protagoniste di ‘Pancake a colazione’, la piéce del Teatro della Clavicola andata in scena venerdì sera all’Auditorium Little Tony di Serravalle, nell’ambito della rassegna Occhi sul Teatro.

Una commedia romantica dal tocco lieve e profondamente umano in cui, sul palco, prende forma un intreccio di emozioni, pensieri e contraddizioni. Quel miscuglio tenero e complesso che accompagna ogni amore non ancora dichiarato. Tra pancake condivisi, sguardi che si sfiorano e silenzi che raccontano ciò che le parole non osano dire, le due donne affrontano la strada verso il coming out. Toccando il precario equilibrio tra passione e paura, trasporto e dubbio, amore e desiderabilità sociale.

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