MEMORIA "Panem", questa sera la rappresentazione del bombardamento di San Marino

"Panem", questa sera la rappresentazione del bombardamento di San Marino.

Questa sera alle 20.50 RTV propone “Panem”, spettacolo messo in scena nel 2015, in occasione dell’anniversario del bombardamento del 26 giugno, per la regia di Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini di Bradipoteatar e su testi di Massimo Rastelli. Sul palco, tanti giovani talenti portano gli episodi drammatici vissuti dalla gente del Titano nella Seconda Guerra: il bombardamento angloamericano, la fame, ma anche la grande solidarietà nei confronti dei tanti sfollati dall'Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: