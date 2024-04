SPETTACOLI EMILIA Paolantoni come Shakespeare “O TELLO, O... IO” alla napoletana di Francesco Paolantoni molto liberamente tratto da Shakespeare al Teatro Dehon di Bologna

Disavventure teatrali di una compagnia filodrammatica di formazione parrocchiale che di amatoriale ha l'amore grande di un comico navigato (il 'monumentale' Francesco Paolantoni) cabarettista (qui, regista) di lungo corso votato al teatro elisabettiano con lieve accento napoletano... Commedia dell'Arte su canovaccio comico improvvisato come nelle migliori compagnie di giro abituate a recitare per fame e allegria in ogni dove (da Venezia ai Quartieri spagnoli) basta che la rappresentazione sia... Ultimo atto da “Rumori di scena”. Palco diviso a metà (fronte pubblico e camerini) con un finalone diverso ogni volta, che manco o'uilliamm(e), il Bardo...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: