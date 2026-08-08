Paolo Jannacci sul Titano: musica, memoria e futuro

C’è un’eredità musicale che non si misura soltanto nelle canzoni lasciate in un repertorio, ma nella capacità di continuare a trasformare la musica. È quella che accompagna Paolo Jannacci, protagonista oggi a San Marino della seconda parte di “Tre Serate di Emozioni”, la rassegna ideata dal Maestro Dino Gnassi e realizzata in collaborazione con la San Marino Concert Band.

A Campo Bruno Reffi Jannacci porterà un percorso musicale capace di muoversi tra canzone d’autore e sonorità moderne. Un concerto che rappresenta anche un’occasione per incontrare un'artista la cui identità musicale si è formata dentro una delle più importanti tradizioni della canzone italiana. Paolo Jannacci è infatti cresciuto respirando musica. Il suo primo maestro è stato proprio suo padre, Enzo, figura irripetibile della cultura musicale italiana, autore capace di mescolare poesia e malinconia con una straordinaria libertà espressiva.

Ma la carriera artistica di Paolo non è soltanto una storia di eredità. È fatta soprattutto di sperimentazione, prendendo e portando quanto ricevuto in un linguaggio personale, certamente contemporaneo, capace di dialogare con pubblici e sensibilità differenti. Ed è proprio il palco di San Marino a offrire una cornice a questo incontro tra memoria e presente. Appuntamento a questa stasera. Perché davanti alla musica di Paolo Jannacci, domani sera a Campo Bruno Reffi, c’è posto per tutti. E questa volta l’eccezione c’è: “Vengo anch’io? Sì, tu sì”.





Nel video, l'intervista a Paolo Jannacci