Paolo Mieli con “Il Grande Inganno”, apre i Giochi di LiberEtà SPI Cgil Lombardia

Analizzare la storia, dalle figure dell'antichità alle istituzioni moderne per sfatare miti non verificati; grandi omissioni consolidate nella memoria collettiva, manipolazioni della narrazione che condizionano il nostro sguardo sul presente. Il "grande inganno – Da Ercole alla NATO”. Il nodo centrale guarda all'attualità, laddove Paolo Mieli smonta la tesi del “Secolo breve”: l'illusione di aver superato la storia con la fine del Novecento, della vittoria della democrazia e l'ingresso in un'era di pace perpetua.

“Oggi - dice Mieli - per spiegare la storia che stiamo vivendo in questi giorni - ma in realtà la storia che abbiamo vissuto negli ultimi due secoli - dobbiamo capire come mai ogni due per tre annunciamo che abbiamo conquistato la pace e poi ci ritroviamo in guerra. È evidente che più che di inganno si tratta di autoinganni, che noi ci raccontiamo delle cose che non sono vere. Altrimenti non ci spiegheremo perché ,soprattutto nell'89, dopo la fine della guerra fredda, pensavamo che il mondo dovesse vivere un secolo di pace, due secoli di pace, invece abbiamo il più alto numero di guerre che mai si siano registrate, 65".

A confronto con il grande storico in apertura dell'evento dello SPI Cgil Lombardia, in una edizione che ha come filo conduttore proprio gli approfondimenti su storia e geopolitica, “perché siamo convinti – dice Daniele Gazzoli, Segretario generale SPI CGIL Lombardia - che dalle situazioni di carattere storico, dalle situazioni della geopolitica internazionale, possano derivare situazioni e conseguenze che condizionano molto il nostro fare dell'oggi, al quale sindacato e politica, provando a ragionare insieme, dovrebbero ovviamente dare delle risposte”.

Nel video, le interviste a Paolo Mieli e a Daniele Gazzoli, segretario generale SPI CGIL Lombardia









